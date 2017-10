Lesung mit Musik in Simmerath

Simmerath. „Schnell, dein Leben“ ist die Befreiungsgeschichte einer Frau und ein neuer Blick auf die Nachkriegszeit. Vordergründig ist es die einfache Geschichte einer Frau aus den französischen Alpen, die sich während des Studiums in einen Deutschen verliebt. „Schnell, dein Leben“ ist eine Befreiungsgeschichte, ein neuer Blick auf die Nachkriegszeit, ein Lebensbuch – von Sylvie Schenk mit großer Klarheit und Wucht erzählt.

Heribert Leuchter, guter Freund und musikalischer Wegbegleiter, hat eigens zu diesem Buch die Musik komponiert. Einmal unterstreicht sie die rasante Entwicklung der Geschichte, ein anderes Mal erklingt sie ruhig und meditativ im Hintergrund. Die Lesung findet am Freitag, 6. Oktober, 20 Uhr in der Gemeindebücherei in Simmerath statt. Der Eintritt beträgt 9 Euro, Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse in der Bücherei erhältlich. Reservierungen unter Telefon 02473/6680 oder gemeindebuecherei@simmerath.de