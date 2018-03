Nordeifel - Lauftreff-Aktion: Den Marathon erwandern

Nordeifel. Der Lauftreff Manfred Engelhardt im Fitness-Studio Büsbach hat wieder die traditionelle Erwanderung der Monschau-Marathon-Strecke (42,195 Kilometer) für Karfreitag, 30. März, ausgeschrieben.

Abmarsch ist am 30. März, 8 Uhr. Treffpunkt ist an der Grundschule in Konzen, Konrad-Adenauer-Straße 2. Halbmarathonwanderer treffen sich bereits um 7.30 Uhr zwecks Positionierung der Pkw beim Halbmarathon-Punkt. Voraussetzungen für die Teilnahme sind gute Kondition, geeignetes Schuhwerk, ausreichend Flüssigkeit und Rucksackverpflegung.

Es wird betont, dass es sich nicht um einen Spaziergang, sondern um schnelles Marschieren handelt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 5 Euro. Voranmeldungen und nähere Auskünfte zur Wanderung gibt es bei Wanderführer Manfred Engelhardt, Telefon 0171/ 9161493, E-Mail: manni@manfredengelhardt.de.