Landfrauen auf Tour: Selfkant bietet mehr als Spargel

Rohren/Widdau. Die Landfrauengruppe aus Rohren-Widdau hat bei ihrem diesjährigen Jahresausflug die westlichste Region Deutschlands erkundet und festgestellt: Der Selfkant hat mehr zu bieten als nur Spargel.

42 Nordeiflerinnen im Alter von 29 bis 84 Jahren sind von Anfang begeistert. In Gangelt steigen zwei Gästeführer vom Verein „Westblicke“ in den Bus der Landfrauen. Sie unterhalten die muntere Truppe mit Geschichten rund um den Selfkant in sehr interessanter Manier: mal gespickt mit historischen Daten – mal amüsant mit lokalen Heimatgeschichten. So erfahren die Rohren-Widdauer Landfrauen, warum in einem Ort angeblich nur Einwohner mit extrem großen Füßen leben und was es mit der Geschichte des Schmugglerdenkmals auf einem Kreisverkehr auf sich hat.

Ein besonderer Eckpunkt der Tour ist der Westzipfel, eröffnet im Juni 2015 und finanziert aus EU-Mitteln. In Deutschland sind die äußersten Punkte der vier Himmelsrichtungen und die Orte, an denen sie liegen, im sogenannten Zipfelbund zusammengefasst. Dafür wurde sogar eigens ein Zipfelpass kreiert. Am Westzipfel wirbt aber auch das Nachbarland in eigener Sache. Hier ist das „Oranje“- Land so schmal wie nirgends sonst: nur 4,8 km breit.

1000 Jahre alte Kirche

Vom Westzipfel geht die Landfrauentour weiter nach Millen, einem historischen Ort mit einem beeindruckenden Ensemble aus Kirche, Propstei und Zehntscheune. Die 1000 Jahre alte Kirche ist eine Besonderheit: Sie wurde ausschließlich aus auf den Feldern gesammelten kleinen Steinen gebaut. Innen sind quasi als Konterpunkt dazu herrliche Fresken und Statuen zu bewundern. Sie ist seit 1129 auch eine Wallfahrtskirche.

Der alte Küster zeigt den Eifeler Landfrauen die faszinierenden Elemente der Fresken, beispielsweise die Darstellung von Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Ort Millen wurde im Krieg nur wenig zerstört. Somit sind noch viele Gebäude erhalten, auch die tollen Steineinfassungen der Hofeinfahrten zu den ehemaligen Gutshöfen.

Die Westblicke-Gästeführer lenken den Blick der Nordeiflerinnen auch auf eine scheinbar normale Landstraße. Ein 6 km langes Teilstück galt als Transitstraße und ging erst 2002 in deutsche Hände über. Hier jagt ein Kuriosum das nächste. Herrliche Unterhaltung!

Da die Heide in diesem Jahr früher blüht als üblich, können die Rohren-Widdauer Landfrauen nach dem leckeren Mittagsessen in Gangelt noch einen Abstecher in die Brunssumer Heide machen. Die 380 Hektar große Heidelandschaft haben bisher die wenigsten der Nordeiflerinnen besucht. „Alles liegt gar nicht weit weg und trotzdem kennen wir es kaum. Super, dass unsere Landfrauentour uns hierher bringt“, meinte eine begeisterte Landfrau.

Zum Abschluss „wagt“ sich die 42-köpfige Frauentruppe erneut über die Landesgrenze. Im niederländischen Sittard erobert sie die Fußgängerzone mit den netten Geschäften sowie den Marktplatz mit Cafés und Bistros. Fazit: Es war eine gelungene und sehr gut organisierte Tour.