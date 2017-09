Steckenborn.

Vor wenigen Monaten war er in der Nordeifel zu Gast: der für die WDR-Sendung „Land und Lecker“ fahrende Neoplan-Oldtimer-Bus. Er machte Station in Steckenborn, da Frank und Tanja Wirtz, die dort einen Bio-Hofladen betreiben, zu den Gastgebern in der neuen Staffel der Sendung gehören.