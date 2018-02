Lammersdorf.

Kamelle-Euphorie mit Wintersonne herrschte beim Rosenmontags-Zoch der Bessemsbenger in Laimisch. Die Jecken fanden sich am höchsten Feiertag des Fastelovends wieder in Massen an den Straßenrändern ein.Ins Auge fiel die Dominanz von Wikingern und klebenden Hosen, weil die KG Klev Botze aus Rollesbroich in närrischer Bescheidenheit mit einem Großaufgebot am Zug teilnahm.