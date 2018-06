Lammersdorf - Lammersdorfer Sportwoche: Fußball, Rock, Cocktails und Fahrrad

Lammersdorf. Wie immer mit einem großen Angebot startet der TuS Lammersdorf am 16. Juni in seine diesjährige Sportwoche. Fußballer, Volleyballer, Radfahrer, Mountainbiker, Rockfans und Freizeitsportler sollten dabei wieder auf ihre Kosten kommen.

Startschuss der Sportwoche ist am 16. Juni von 14 bis 18 Uhr mit der Mountainbike-Challenge, wo für einen guten Zweck geradelt werden kann. Um 15 Uhr schlagen an diesem Tag dann die Volleyballer zu ihrem Turnier auf, bevor am Abend (19 Uhr) die TuS-Cocktailparty ansteht.

Am 17. Juni steht ab 14 Uhr ein Bambini-Turnier auf dem Programm. Ab 17 Uhr läuft schließlich im TuS-Heim das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko. Am 21. Juni (18.30 Uhr) kommen die Freizeitradler bei der sogenannten Jedermann-Rad-Tour auf ihre Kosten. Um 19 Uhr erfolgt an diesem Tag der Anpfiff zu einem Fußballfreundschaftsspiel der 1. Mannschaft.

Die Alt-Herren-Kicker bestreiten am 22. Juni (19 Uhr) ein Spiel gegen Schmidt, bevor um 21 Uhr im Sportpark an der Schießgasse die Band „Remedy“ aufspielt. Einen Riesenandrang sollte es dann am 23. Juni wieder auf dem Sportplatzgelände geben, wenn dort ab 14 Uhr das beliebte Funturnier ansteht. Abends kann man im Vereinsheim die WM-Partie Deutschland - Schweden sehen. Mit der Dorfolympiade (Beginn 12 Uhr) endet die Sportwoche des TuS Lammersdorf am Sonntag, 24. Juni.