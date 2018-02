Discounter weiter ein Thema für den Dorfplatz?

Zwei Eingaben von Bürgern zur künftigen Verwendung des Dorfplatzes Lammersdorf lagen dem Gemeinderat Simmerath vor. Eine von sechs Bürgern unterzeichnete Anregung schlägt vor, den Zeltaufstellplatz mit Rasengittersteinen zu befestigen und die Hanglage an dieser Fläche in eine Art Tribüne umzuwandeln. Als weitere Nutzungsmöglichkeiten für den Dorfplatz denkt man an Open-Air-Aufführungen, Themen- und Wochenmärkte und einen Rastplatz für Ausflügler.

Die zweite Eingabe, unterzeichnet von einem Bürger, rät dazu „in aller Ruhe“ über die Verwendung der Fläche zwischen Dorfplatz und Schule zu beraten, aber vorerst nicht darüber zu entscheiden. Die mögliche Ansiedlung eines Discounters solle in jedem Falle geprüft werden, denn Einkaufsmöglichkeiten in zentraler Lage gehörten zu einer attraktiven Infrastruktur. In der Eingabe wird auch auf die seinerzeit von einer Bürgerinitiative vorgenommene Befragung zur Ansiedlung eines Discounters auf dem Dorfplatz Stellung bezogen. Es müsse hierbei erwähnt werden, dass sich von etwa 2400 Einwohnern lediglich etwa 600 gegen eine Ansiedlung des Discounters Norma auf dem Dorfplatz ausgesprochen hätten.