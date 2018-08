Lammersdorf.

In Sachen Organisation sind sie inzwischen Profis, wenn sie zum Radsport-Ereignis des Jahres an den Nürburgring fahren. Zum siebten Mal waren die Laimisch Riders, die Radsportler des TuS Lammersdorf, am letzten Wochenende bei „Rad am Ring“ dabei, als sich mit ihnen rund 8000 Rennteilnehmer bei extremer Hitze dort durch die grüne Hölle kämpften.