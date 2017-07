Kurs des Caritasverbandes: Ruhepausen im Alltag nutzen

Simmerath. Frauen und Männer in Familienverantwortung sind häufig Mehrfachbelastungen und Stress ausgesetzt. Für sie ist es nicht selbstverständlich, Zeit für sich zu haben, sich Ruhepausen zum Auftanken zu nehmen oder eine hartnäckige Erkrankung richtig auszukurieren; sie sind ständig im Einsatz.

Dauerhafte Belastungen führen schnell zur Gefährdung der eigenen Gesundheit und sind zudem häufig mit sozialen oder psychischen Probleme verbunden. In diesen Situationen ist schnelles Eingreifen vonnöten!

Der Caritasverband für die Region Eifel bietet daher einen weiteren Kurs „Stressbewältigung und Entspannung“ an. „Ziel unseres Kurses ist, zunächst die eigenen belastenden Alltagssituationen zu erkennen“, erläutert Monika Klinkhammer, Kurberaterin beim Caritasverband. „Mit Anleitung zur Selbstbeobachtung in Belastungssituationen lernen die Teilnehmer anschließend Wege, die Belastungen zu reduzieren.“

Wichtig ist: die Lösungswege müssen individuell zu den Kursteilnehmern passen und leicht umsetzbar sein. Stressmanagement-Trainerin Hedwig Dederichs fördert vorhandene Fähigkeiten im Umgang mit Stress durch das Einüben bewährter Methoden der Stressbewältigung. Darüber hinaus vermittelt sie vertiefende Entspannungstechniken, um die wenigen Ruhepausen im Alltag optimal zu nutzen.

Der wöchentliche Vormittagskurs erstreckt sich über acht Treffen und beginnt am Donnerstag, 28. September, in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr im Caritas-Zentrum Simmerath, Rathausplatz 20. Die Kosten betragen 110 Euro; da es sich um eine Präventivmaßnahme handelt, ist eine anteilmäßige Kostenerstattung (in der Regel 80 Prozent) durch die gesetzlichen Krankenkassen möglich.

Informationen und Anmeldung bis 5. September beim Caritasverband für die Region Eifel – Ansprechpartnerin ist Monika Klinkhammer, Telefon 02445/8507-266, E-Mail: mo.klinkhammer@caritas-eifel.de.