Kunterbunter Karneval der Kiescheflitscher

Rurberg. „Kunterbunt im Rurseetal“ – unter diesem Motto feiern die Kiescheflitscher Rurberg-Woffelsbach in dieser Session ihren Karneval. Der Kartenvorverkauf für die beiden Sitzungen findet am Samstag, 14. Januar, im Antoniushof in Rurberg statt.

Für die erste Sitzung beginnt er um 14 Uhr und für die zweite Sitzung um 15.30 Uhr. Die Reihenfolge wird ausgelost, maximal 16 Karten pro Person werden ausgegeben. Die erste Sitzung mit Prinzenproklamation beginnt am Samstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr.

Die Kinder sind zur Kindersitzung am Sonntag, 5. Februar, ab 14.30 Uhr herzlich in den Antoniushof eingeladen. Während der zweiten Sitzung am 11. Februar, 19.30 Uhr, wird der Rurseeorden verliehen. Der Prinzenbiwak „em Bersch“ findet am Sonntag, 19. Februar, 11.11 Uhr, statt.

Zum Prinzen- und Kostümball wird am Rosenmontag, 27. Februar, ab 20.11 Uhr eingeladen. Der Veilchendienstagszug startet am Dienstag, 14 Uhr, im Anschluss klingt die Session dann wieder aus. Alle Veranstaltungen finden im Antoniushof statt.