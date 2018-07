Monschau - Kunden der Caritas-Beratungsstelle Monschau sehr zufrieden

Kunden der Caritas-Beratungsstelle Monschau sehr zufrieden Letzte Aktualisierung: 25. Juli 2018, 12:47 Uhr

Monschau. Hilft Beratung denn eigentlich etwas und sind die Ratsuchenden am Ende zufrieden? Diese Frage stellen die Erziehungsberater in der Städteregion Aachen in ähnlicher Form am Ende jedes Beratungsprozesses. Alle drei Jahre führen die Stellen zusätzlich eine standardisierte Nachbefragung aller Ratsuchenden des vergangenen Jahres durch.