Huppenbroich - „Kultur in der Kapelle“: Chor „SimmFlair“ überzeugt

Huppenbroich.

Hans Keutgen, der Vorsitzende des Kapellenvereins Huppenbroich, brachte bei der Begrüßung seine Freude zum Ausdruck, dass es gelungen war, „SimmFlair“ für „Kultur in der Kapelle“ am vergangenen Sonntag in der Christkönig-Kapelle zu verpflichten.