Einruhr.

Der Knall im Weltall, das Hohe Venn, Kühe auf der Weide, fein gezeichnete Gebäude und Keramik in Raku-Technik – im Heilsteinhaus in Einruhr wartet seit Sonntag wieder eine bunte Mischung unterschiedlicher Arbeiten auf den Besucher. Zum 22. Mal stellt dort die Künstlergruppe „Kade“, was als Abkürzung steht für „Kunst aus der Eifel“, neue und auch ältere Werke aus.