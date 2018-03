Nordeifel - Kreisliga C: Zwei Nordeifeler Nachbarschaftsduelle

Kreisliga C: Zwei Nordeifeler Nachbarschaftsduelle Von: kk

Letzte Aktualisierung: 9. März 2018, 12:58 Uhr

Nordeifel. Der Winter meldete sich nicht zurück, aber das schlechte Wetter. Deshalb fiel am Donnerstag die Nachholbegegnung in der Aachener Kreisliga C4, TuS Lammersdorf II gegen Eintracht Kornelimünster, ins Wasser. Für die SG Höfen/Rohren endete die Winterpause am Donnerstag mit dem 2:1-Erfolg bei der DJK Nütheim/Schleckheim.