Kreisliga C: Germania Eicherscheid II muss Tabellenspitze räumen Von: kk

Letzte Aktualisierung: 19. April 2017, 09:16 Uhr

Nordeifel. In der Aachener Kreisliga C4 bleibt es an der Tabellenspitze unheimlich spannend. Die Zweite von Germania Eicherscheid musste nur vier Tagen nach der 0:2-Niederlage bei Eintracht Verlautenheide II die Tabellenführung wieder an die Eintracht abgeben.