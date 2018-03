Nordeifel.

Hochspannung pur ist am dritten Rückrundenspieltag in der Aachener Kreisliga B2 an der Tabellenspitze, aber auch am Tabellenende angesagt. In der obersten Etage der Liga erwartet der Tabellenzweite Sportfreunde Hehlrath den Tabellenführer TuS Lammersdorf.