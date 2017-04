Nordeifel.

In den Nordeifelderbys am vergangenen Spieltag in der Aachener Kreisliga B2 überraschten die Zweitvertretungen des TV Konzen und des FC Roetgen mit Siegen. „Ich habe noch nie in Kalterherberg gewonnen“, gab FC-Torjäger Marvin Amann zu, und auch Betreuer und FC Ikone Werner Kreitz konnte sich nicht an einen Sieg in Kalterherberg erinnern.