Nordeifel.

In der Aachener Kreisliga B2 kassierte die Zweite des FC Roetgen in der Nachholpartie beim Eschweiler FV eine 1:3-Niederlage und konnte keine Nachbarschaftshilfe für den SV Kalterherberg leisten. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach einer Viertelstunde in Führung.