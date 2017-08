Kreisliga B: Die Zweitvertretungen überraschen zum Auftakt Von: Kurt Kaiser

Letzte Aktualisierung: 29. August 2017, 11:29 Uhr

Nordeifel. Mit teilweise überraschenden Ergebnissen starteten die fünf Nordeifeler B-Ligisten am Sonntag in die Saison 2017/18. Die Zweitvertretungen aus Roetgen und Konzen und der TuS Lammersdorf starteten mit Siegen in die Saison. Einziger Verlierer war der TuS Mützenich.