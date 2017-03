Kreisliga B: Derby zwischen Konzen und Mützenich im Blickpunkt Letzte Aktualisierung: 10. März 2017, 12:00 Uhr

Nordeifel. Am zweiten Spieltag des Jahres steht das erste Eifelderby in der Aachener Kreisliga B2 im Fokus. Am Sonntagmorgen erwartet die Zweitvertretung des TV Konzen den TuS Mützenich.