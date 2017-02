Simmerath.

An den Moment, der ihm klar vor Augen führte, dass es seine Berufung sein sollte, als Diener Gottes seinen Platz in dieser Welt einzunehmen, kann sich Leo Kerbusch noch genau erinnern. Als 14-jähriger Realschüler nahm er an einer feierlichen Primiz in seinem Heimatort Mönchengladbach-Rheindahlen teil. Hier wurde ein aus seiner Heimat stammender junger Mann zum Priester geweiht.