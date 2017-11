Kostenloser Lichttest beim mobilen ADAC-Prüfdienst

Imgenbroich. Funktionierende und korrekt eingestellte Scheinwerfer am Auto sind gerade in den dunklen Monaten wichtig, nicht nur damit der Fahrer besser sieht, sondern auch damit andere Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug besser wahrnehmen.

Der ADAC empfiehlt, den kostenlosen Lichttest zu nutzen, den der Club in mobilen Prüfstationen anbietet. Zusätzlich werden weitere wichtige Funktionen am Pkw getestet. Um vielen die Möglichkeit zu geben, die kostenlosen Leistungen in Anspruch zu nehmen und lange Wartezeiten zu vermeiden, können zwei Prüfungen pro Fahrzeug gewählt werden.

Über die Messergebnisse bekommt der Fahrer ein Prüfprotokoll. Der Prüfdienst ist vom 23. bis 27. November in Imgenbroich, Kaufland, Auf Beuel 19, stationiert. Die Prüfungen werden wochentags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr durchgeführt.

Standort- oder Terminänderungen können unter Telefon 0800/5101112 erfragt werden.