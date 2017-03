Konzert von „Stoned Washed“: Rock und Pop aus vier Jahrzehnten

Mützenich.

Die Eifeler Coverband „Stoned Washed“ feiert in diesem Jahr bereits ihr 25-jähriges Bestehen. Grund genug, am Samstag, 18. März, in der Kunst- und Kulturstätte „Weisses Pferdchen“ in Mützenich, Eupener Straße 62, eine Geburtstagsparty mit allen „alten“ und neuen Fans zu feiern. Der Einlass zum Jubiläumskonzert beginnt um 19 Uhr, das Konzert startet dann um 20 Uhr mit der Vorband „REVELution“ um 20 Uhr.