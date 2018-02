Monschau - Konzert der „Zagreber Solisten“ im Monschauer Aukloster

Monschau.

Anlässlich des Konzerts der „Zagreber Solisten“ am Sonntag konnte Monschau hohen politischen Besuch begrüßen. Der neu ernannte Botschafter der Republik Kroatien in Berlin, Gordan Grli Radman, ließ es sich nicht nehmen, in Begleitung der Düsseldorfer Konsulin Klaudia Aljinovi das Konzert des hochrangigen kroatischen Orchesters zu besuchen und zugleich auch der Stadt Monschau die Ehre zu erweisen.