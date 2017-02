Konzen.

Die kleinen Konzener Jecken bleiben fest in Mädchenhand: Nele I., Elsa I. und Luna I., die in der vergangenen Session die Bühnen in und um Konzen gerockt hatten, übergaben beim kunterbunten Konzener Kinderkarneval am Sonntag Zepter und Ämter an ein weiteres weibliches Trio.