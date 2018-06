Monschau - Kommunionkinder spenden für zwei Wohngruppen

Monschau.

Die Kommunionkinder aus Kalterherberg haben die Außenwohngruppe des Stolberger Agneswohnheims „Mühlchen“ an der Eschbachstraße besucht und einen Scheck in Höhe von 835 Euro überreicht. Das Geld kommt nicht nur dieser Außenwohngruppe zugute, sondern auch der Außenwohngruppe „Monschau“ an der Laufenstraße.