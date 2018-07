Auch die Stadt Monschau trägt ihren Teil zur Finanzierung der Geburtshilfe bei

„Dieses Signal setzen wir gerne“, sagte CDU-Fraktionssprecher Micha Kreitz, als es auch im Monschauer Stadtrat am Dienstag um die Finanzierung der Geburtshilfe an der Eifelklinik bis Ende September ging. Einstimmig stimmte der Rat der außerplanmäßigen Leistung des Höchstbetrages von 3772,50 Euro zu, da man die Auffassung der Bürgermeisterin teilt, dass die Sicherung der Geburtshilfe an der Eifelklinik einen grundlegenden Bestandteil der Daseinsvorsorge auch für Monschau darstelle.

Dies bekräftigte auch SPD-Sprecher Gregor Mathar, der aber feststellte, dass in der Realität „die Geburtshilfe heute leider Teil wirtschaftlicher Überlegungen ist“. Mathar forderte, dass der Gesetzgeber mehr Hebammen ausbilde und bessere Bezahlung sowie entsprechende Arbeitsbedingungen in der Geburtshilfe gewährleisten müsse.

Als eher symbolischen Akt bezeichnete Werner Krickel (Grüne) die finanzielle Unterstützung Monschaus, „denn die Fortsetzung einer Geburtshilfe kann nicht ernsthaft an 12.500 Euro für drei Mionate scheitern“. Der Träger habe aber gemerkt, „dass die Schließung der Geburtshilfe durch den Imageverlust des gesamten Hauses womöglich größeren wirtschaftlichen Schaden angerichtet hätte als die Inkaufnahme einer naturgemäß defizitären Abteilung.“

Brigitte Olschewski (SPD) regte an, Verantwortliche der Eifelklinik zur ersten Sitzung im Herbst einzuladen, „um aus erster Quelle zu erfahren, wie es ab Oktober weitergeht“. Bürgermeisterin Ritter mochte dem keine großen Chancen geben: „Ich habe nicht den Eindruck, dass der Träger die Nähe zur Region sucht.“ (hes)