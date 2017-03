Köstlich Abgründiges in Worten und Klängen in der Schlosskapelle

Monschau. Wohlige Schauer, Übernatürliches, die Angst vor dem nächsten Mord, der nie stattfindet – die dunklen Seiten unserer Existenz ringen uns gleichermaßen Erschauern und Lächeln ab – dieser Faszination des finster-köstlich Abgründigen folgen die drei Künstlerinnen mit ihrer Auswahl an literarischen und musikalischen Werken der Romantik bis zur Neuzeit.

Das Walten unergründlicher Natur- und Schicksalskräfte findet sich in den Werken von Robert Schumann, Franz Schubert und Franz Liszt und anderen Komponisten, denen sich Catharina Marquet, Sopran, in ihrem Vortrag widmet.

Mona Creutzer, Schauspielerin, lässt mit ihrer Auswahl an Texten von E.T.A. Hoffmann, Edgar Alan Poe bis zu Lovecraft die Sonderlinge und Außenseiter dieses Genres lebendig werden. Diese sublimen Stimmungsgemälde werden von der russischen Pianistin Galina Ryzhikova am Klavier begleitet und auch solistisch wird sie das Unaussprechliche zu Gehör bringen.

Dieser theatral-musikalische Abend hat in der Schlosskapelle der Burg Monschau einen sehr passenden Rahmen gefunden. Das Konzert findet statt am Samstag, 18. März, 18 Uhr, in der Schlosskapelle Monschau (Seniorenresidenz Maria-Hilf-Stift), Auf dem Schloss 5, Monschau.

Der Eintritt beträgt 18 Euro, ermäßigt 13 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder beim Theater K unter Telefon 0241/151155.