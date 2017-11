Körperbewusstsein stärken: Kurs der VHS speziell für Frauen Letzte Aktualisierung: 13. November 2017, 09:36 Uhr

Imgenbroich. Die VHS Südkreis Aachen bietet einen Kurs „Körperbewusstsein stärken – Bewegung genießen mit Alexander-Technik und Tanz (für Frauen)“ an. Der Kurs läuft am Samstag, 18. November, von 11 bis 14 Uhr, in der Turnhalle in Imgenbroich, Schulstraße 12.