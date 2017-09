Höfen.

In Höfen ist die Kirmes ein ganz wichtiges Fest, an fünf Tagen wird gefeiert; das Programm spricht Jung und Alt aus dem ganzen Dorf an. Gemeinsam richten der Musikverein Lyra Höfen, der TV Höfen und die Schützenbruderschaft St. Hubertus das Fest aus. Einer der Höhepunkte ist das Königsvogelschießen, es fand am Montag bei Kaiserwetter statt.