Rott.

Wenn jeder Besucher an der Abendkasse ein über 30-seitiges Liederheft in die Hand gedrückt bekommt, dann darf man schon ahnen, dass gleich auf der Bühne ein Abend mit besonderer Note stattfinden könnte. So war es dann auch: Rund 120 Besucher im historischen Saal Hütten in Rott waren berührt und begeistert vom Kölner Musiker und Texter Rolly Brings, der gemeinsam mit seinem Sohn Benjamin das Programm „Vater und Sohn op Kölsch“ spielte.