Nordeifel - Kochkurs bei der VHS mit vielen Informationen

Nordeifel. Wer stellt sich nicht die Frage, in welchen Lebensmitteln noch Vitamine enthalten sind und warum diese so wichtig sein sollen? Was sind gute, und was sind schlechte Fettsäuren?

Was heißt vollwertig, was sind Bitterstoffe? Können sich Nahrungsmittel auch cholesterinsenkend oder entzündungshemmend auswirken? Diese interessanten Fragen beantwortet in einem VHS-Kurs gerne Anik Rodrigo.

Anik Rodrigo, der vielfach ausgezeichnete Koch mit Wurzeln in Sri Lanka, ist sowohl in der italienischen wie auch in der europäischem Küche zu Hause. Auch ist er Mitglied im Verband der Köche Deutschlands. Inzwischen in der Eifel beheimatet, zeigt der Kochspezialist anschaulich und unkompliziert, wie unter anderem vitaminreiche Kost und Ballaststoffe das Wohlbefinden bereichern, z. B. auch mit den Gewürzen Asiens.

In einer interessanten Menüfolge zum Nachkochen werden in diesem Kochkurs Wünsche erfüllt und Fragen beantwortet. Dieser Kurs ist für Einzelpersonen wie auch für Gruppen geeignet und findet statt am 8. Mai, 16 bis 21 Uhr, in der Förderschule Eicherscheid, Anmeldung unter Telefon 02472/ 5656 oder E-Mail: vhs-suedkreis-ac@t-online.de.