Rott.

Wie eine Fertiggarage sieht er aus, der kleine viereckige Klinkerbau, der am Freitagmorgen am Ortseingang von Rott am Haken eines großen Krans baumelte. Für die mediale Zukunft der Gemeinde Roetgen wie der gesamten Nordeifel jedoch hatte die Aufstellung des unscheinbaren Häuschens durchaus große Symbolbedeutung: „Dies ist der erste Hauptverteilerpunkt für das Ausbaugebiet hier oben in der Eifel und damit der sichtbare Hinweis, dass es hier nun wirklich losgeht mit der Glasfaser“, sagte Dennis Schiefke, Projektmanager Sales der Deutschen Glasfaser Netz-Entwicklung GmbH vor dem feierlichen Moment bei fünf Grad minus.