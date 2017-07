Simmerath.

Es klingt eigentlich wie immer an den großen Hallen des BGZ in Simmerath: Da wird gehämmert, geklopft oder gesägt und ab und zu erklingt lautstark ein Kommando, wie man es von einer Baustelle kennt. Ungewöhnlich ist nur das laute Kinderlachen, das dazwischen zu vernehmen ist. Denn an diesem sonnigen Morgen sind hier keine Auszubildenden und keine jungen Meister am Werk.