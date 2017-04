Klavierabend im Aukloster

Monschau. Umbruch oder Bewahrung der Tradition? Diese musikalische Frage stellt sich am 9. April um 17 Uhr im Aukloster Monschau. Der italienische Pianist Giuliano Adorno wird beim zweiten Klavierabend zentrale russische Werke des 20. Jahrhunderts von A. Scriabin, S. Prokofiev und S. Rachmaninov vortragen.

Seine musikalische Ausbildung erhielt Giuliano Adorno bei Antonio di Cristofano sowie später in Paris und Madrid bei Nelson Delle Vigne und Leonel Morales. Als mehrfacher Preisträger bei internationalen Wettbewerben, wie unter anderem „Campi Bisenzio“, „Città di Cesenatico“, „Premio Alberto Gori”; oder „Città di Pietra Ligure“ geht er einer weltweiten Konzerttätigkeit nach. Seine Engagements bei bedeutenden Konzerthäusern in Paris, Brüssel, Anderlecht, Stuttgart, Rom, Salzburg oder Tokio wurden vom Publikum überwältigend gefeiert. Als Solist arbeitet er mit zahlreichen Orchestern zusammen wie unter anderem mit der Italian National State Police Band oder dem Grosseto Symphony Orchestra. Darüber hinaus ist Giuliano Adorno künstlerischer Leiter des Orbetello Music Festival in Italien.

Der Pianist und Kulturmanager Florian Koltun übernimmt die Moderation des Abends und wird zwischen den Werken mit interessanten Anekdoten und Hintergrundberichten auch „Klassik-Einsteigern“ den Zugang zur Musik leicht ermöglichen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 9. April, um 17 Uhr im Bürgersaal des Auklosters Monschau.

Die Ticketpreise betragen an der Tageskasse 20 bzw. 15 Euro, im Vorverkauf 13 bzw. 8 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren, Schüler bis 18 Jahre haben zu allen Konzerten freien Eintritt. Tickets können bei folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Monschau Touristinformation, Stadtstraße 16, Weiss-Verlag in Imgenbroich, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, Buchhandlung LeseZeichen in Roetgen, Hauptstraße 45, beim Ticketshop des Medienhauses Aachen beim Bürobedarf Kogel in Simmerath, Hauptstraße 17 sowie alle weiteren VVK-Stellen der Aachener Zeitung.