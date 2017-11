Klassenerhalt in der B-Liga : Mützenich muss weiter punkten Letzte Aktualisierung: 17. November 2017, 10:40 Uhr

Nordeifel. Drei Spieltage bevor es in die Winterpause geht stehen zwei Nordeifelteams ganz besonders im Fokus. Gespannt sein darf man wie der TuS Lammersdorf an der Tabellenspitze und der TuS Mützenich am Tabellenende die letzten drei Spieltage des Jahres überstehen.