Lammersdorf.

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann hätte bereits in diesem Frühjahr mit den Erschließungsarbeiten im neuen, zentral gelegenen Baugebiet Hasselfuhr in Lammersdorf begonnen werden können. Da sich dem damit verbundenen Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans aber einige Hürden in den Weg stellten, ist bereits jetzt eine Verzögerung von einem Jahr eingetreten.