Mützenich - Kirchenchor von St. Bartholomäus hat eine neue Vorsitzende

Mützenich. Für den ersten Termin im Januar des neuen Jahres hatte der Kirchenchor der Pfarre St. Bartholomäus Mützenich zur Jahresversammlung in den Proberaum „Alt Scholl“ eingeladen. Vorsitzende Resi Steffens konnte den Chorleiter Helmut David, alle Sängerinnen und den noch verbliebenen einzigen Sänger Günter Steffens begrüßen.

Sie freute sich, dass alle der Einladung gefolgt waren. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende und den Chorleiter stand das Totengedenken auf der Tagesordnung. Hierbei gedachte man besonders des im letzten Jahr tödlich verunglückten Gottfried Sommer, der lange Jahre im Chor gesungen hatte und bis zu seinem Tod inaktives Mitglied war.

Danach standen die Berichte der Schriftführerin, der Kassenwartin und der Kassenprüferinnen auf dem Programm. Mit Interesse verfolgten die Anwesenden den Ausführungen der Schriftführerin Elisabeth Steffens, die die einzelnen Auftritte des Chores und die Unternehmungen noch einmal Revue passieren ließ.

Hierbei erinnerten sich alle noch gern an den Ausflug nach Weywertz mit kleiner Wanderung und Einkehr im Restaurant am Fischweiher, das jährliche Treffen mit dem Chor in Kalterherberg sowie das gemeinsame Frühstück zum Cäcilienfest.

Ehrungen für 50 und 60 Jahre

Vorsitzende Resi Steffens hatte bei der letzten Jahresversammlung angekündigt, dass sie bei den in diesem Jahr anstehenden Neuwahlen ihr Amt gerne in jüngere Hände abgeben würde. So waren alle erfreut, dass Gisela Müller sich für das Amt zur Verfügung stellte. Sie wurde einstimmig gewählt. Ihre erste Aufgabe bestand darin, die anstehenden Ehrungen für langjährige Vereinstreue vorzunehmen.

Elisabeth Steffens wurde für 50 Jahre ausgezeichnet, Günter Steffens und Resi Steffens jeweils für 60 Jahre. Sie erhielten eine Ehrenurkunde des Cäcilien-Verbandes Aachen und eine Ehrennadel.

Nach dem offiziellen Teil des Abends blieb man noch einige Zeit in gemütlicher Runde zusammen.