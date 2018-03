Monschau - Kindertheater: Pipi Langstrumpf kommt nach Moschau

Monschau.

Die Kindertheaterreihe der Städteregion Aachen in der Eifel geht am Freitag, 23. März, in eine neue Runde. Das Mühlheimer Figurentheater Wodo Puppenspiel zeigt um 15.30 Uhr in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums, Walter-Scheibler-Straße 51, Monschau, das Marionettenspiel „Pipi Langstrumpf“.