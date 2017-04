Kindertheater: Kleiner Gorilla befreit Zootiere Letzte Aktualisierung: 25. April 2017, 12:16 Uhr

Monschau. Am letzten Aprilwochenende ist das Theater MÄR aus Hamburg zu Besuch in der Städteregion Aachen. Im Rahmen der Kindertheaterreihe der Städteregion Aachen wird das Theaterstück „Gute Nacht, Gorilla“ am 28. April in Monschau aufgeführt.