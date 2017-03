Kindertheater: „Anders ist normal?“

Monschau.

Die Kindertheaterreihe der Städteregion Aachen für Roetgen, Monschau und Simmerath geht am Freitag, 24. März, in die nächste Runde. Christoph Bäumer vom Theater Don Kidschote (www.theater-don-kidschote.de) aus Münster zeigt um 15.30 Uhr in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums Monschau (Walter-Scheibler-Straße 51) das Stück „Anders ist normal“.