Nordeifel/Konzen - „Kindermitmachcircus Soluna“ startet ins zweite Jahrzehnt

Nordeifel/Konzen.

Immer wieder schön und mitreißend waren alle Shows beim „Kindermitmachcircus Soluna“ in Konzen in den letzten zehn Jahren. Und so soll es auch im 11. Jahr werden, wenn Soluna diesmal in der zweiten Woche der großen Ferien sein großes Zirkuszelt auf dem Platz zwischen der Grundschule und der Kindertagesstätte in Konzen aufschlägt.