Monschau - Kinderkonzert: Weltbekannter Karneval der Tiere

Monschau. In Monschau findet am Samstag, 14. April, 15 Uhr, das nächste Kinderkonzert der Konzertreihe „Montjoie Musicale Jeunesse“ statt. Musikalisch wird die Geschichte vom Meistercellisten Jan Trost sowie dem künstlerischen Leiter der Konzertreihe Florian Koltun untermalt.

Aus Krankheitsgründen muss das geplante Kinderkonzert „Peter und der Wolf“ auf die kommende Spielzeit 2018/2019 verschoben werden. Mit „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens konnte aber ein gleichwertiger Ersatz gefunden werden.

Jan Trost studiert an der Hochschule für Musik und Theater München und ist mehrfacher Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe. Er erhielt 2006 den Förderpreis der Oberpfalz. Seine Konzerttätigkeit führte ihn schon quer durch Europa. Zusammen mit dem künstlerischen Leiter der Konzertreihe „Montjoie Musicale“, Florian Koltun, ebenfalls Preisträger zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe, wird er eine Cellofassung des weltbekannten Kindermärchens „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens zum Klingen bringen. Auch das Publikum spielt dabei eine wichtige Rolle und wird in das Geschehen mit einbezogen – eben ein Kinderkonzert zum Hören und zum Mitmachen.

Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen. Das Kinderkonzert beginnt am Samstag, 14. April, um 15 Uhr im Klostersaal der Sparkasse Monschau, Laufenstraße 42. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Ebenfalls wird um eine Reservierung per E-Mail an info@montjoie-musicale.com gebeten.