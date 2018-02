Nordeifel - Kinderfilmreihe geht in nächste Runde: Jetzt ist Disney's „Dschungelbuch“ dran

Nordeifel. In der Woche vom 26. Februar bis 2. März geht die Kinderfilmreihe der Städteregion in die nächste Runde. Mit dem Film „Das Dschungelbuch“ wird ein Zeichentrick-Filmklassiker mit einigen der schönsten Disney-Songs gezeigt. Der Film hat eine Länge von 76 Minuten und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Die Spielorten sind: am 26. Februar im Jugendhaus Rott, Quirinusstraße 43; am 27. Februar im Pfarrzentrum Kalterherberg, Arnoldystraße 4; am 28. Februar im Druckereimuseum Weiss, Am Handwerkerzentrum 16 in Imgenbroich (Gewerbegebiet); am 1. März im Sportheim des TSV Kesternich, Straucher Straße 10 sowie am 2. März im Haus Loven, Offermannstraße 31 in Roetgen.

Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr, Einlass ab ca. 15.15 Uhr. Nach dem Film können die kleinen Kinobesucher an Spiel-, Mal- und Bastelaktionen teilnehmen, die bis 18 Uhr angeboten werden. Der Eintrittspreis beträgt 2 Euro pro Teilnehmer.