Kinderdorf Ma-Niketan lädt zum Adventsbasar ein

Roetgen. Der seit 39 Jahren stattfindende Adventsbasar zugunsten des indischen Kinderdorfes Ma-Niketan bietet wieder ein vielfältiges Angebot von selbst gemachten Marmeladen und Likören sowie Hand- und Bastelarbeiten Art.

Es gibt auch den Flohmarkt, eine große Auswahl an gebrauchten Büchern, gute Secondhand-Kleidung für die ganze Familie und die Tombola mit tollen Preisen. Die Cafeteria lockt mit Kuchen, Suppen, Salaten und Getränken.

Das Team vom Ma-Niketan-Arbeitskreis lädt ein am Samstag, 18. November, von 14.30 bis 17.30 Uhr, und am Sonntag, 19. November, von 10.30 bis 17.30 Uhr, in das evangelische Gemeindehaus Roetgen, Rosentalstraße 12. Spenden jeglicher Art sind willkommen.

Spenden für den Flohmarkt können nur am Donnerstag, 16. November, 10 bis 19 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus oder nach Absprache mit Maria Schmitz, Telefon 02471/3462 abgegeben werden. Auskunft erteilt auch Pfr. W. Köhne, Telefon 02471/2336.