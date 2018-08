Simmerath - Kinder verschönern Buswartehäuschen

Simmerath.

Wie bereits in den vergangenen Sommerferien wurde auch in diesem Sommer in Erkensruhr wieder fleißig mit Farbe und Pinsel gearbeitet. Kinder und Jugendliche der beiden Ortschaften Erkensruhr und Hirschrott knöpften sich unter der Leitung von Helmut Förster, dem Vorsitzenden des Bürgervereins, ein weiteres Bushäuschen vor.