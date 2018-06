Roetgen - Kinder aus Kita Wackelzahn an Ausstellung beteiligt

Roetgen. „Spectrum“, ein Qualifizierungsträger des Rheinischen Vereins für katholische Arbeiterkolonien (RVKA e.V.) arbeitet mit Menschen in besonders schwierigen Lebenssituationen.

Unter anderem ist es ein Ziel, diese Menschen wieder am öffentlichen Leben teilhaben zulassen. Mit diversen gesellschaftsorientierten Werkstattausstellungen, mit einer „Kunst im öffentlichen Interesse“, versucht Spectrum Beteiligungsformen zu entwickeln.

Spectrum und der RVKA arbeiten im Dachverband der deutschen Caritas. Die diesjährige Caritaskampagne lautet „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“. Spectrum greift diesen Gedanken in der aktuellen Wanderausstellung auf.

Eine Stadt aus Holzblöcken

Gefertigt aus unterschiedlichen Holzblöcken ist eine kleine bunte, einfach stilisierte Stadt in der Werkstatt in Weisweiler entstanden. Spectrum arbeitet in seinen Ausstellungen gern mit anderen Einrichtungen, Ehrenamtlichen und Künstlern zusammen. So befinden sich in dieser Ausstellung in einigen Holzhäusern Botschaften von den Kindern aus dem Kindergarten Wackelzahn in Roetgen. Die Kinder haben sich gemeinsam mit ihren Erziehern mit dem Thema Zuhause und Heimat beschäftigt.

Ihre Botschaften an alle Besucher der Ausstellung befinden sind in einigen dieser kleinen Häuser. Als Ausstellungsort konnte das Gelände rund um die Marienkapelle in Roetgen gewonnen werden. Hier findet die kleine Stadt rund 14 Tage lang ein Zuhause. Sie kann bis zum 23. Juni von 10 bis 16 Uhr besucht werden, bevor sie weiter in die Kindergärten nach Blankenheim und Eschweiler zieht.

Zur Ausstellungseröffnung in Roetgen am 9. Juni, 11 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen.