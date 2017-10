Roetgen.

„Mit so vielen Kindern hatten wir nicht gerechnet“, strahlte Petra Beier, die Mitorganisatorin des Kinderbewegungsabzeichens NRW (Kibaz) und war über die große Resonanz überrascht. Sie und ihre 20 Helferinnen konnten am vergangenen Freitag 120 drei- bis sechsjährige Kinder mit ihren Eltern in der vereinseigenen Sporthalle des TV Roetgen an der Rosentalstraße begrüßen, die das Kinderbewegungsabzeichen erwerben wollten.