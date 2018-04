Kesternich - Kester Lehmschwalben feiern 6 x 11 Jahre

Kesternich.

Seit nunmehr 66 Jahren zeichnet die KG Kester Lehmschwalbe für den Karneval im „Dorf mit K“ verantwortlich. Die KG Kester Lehmschwalbe 1952 e.V. feiert in diesem Jahr ihr 6 x 11-jähriges Jubiläum. Das zelebriert man ausgiebig vom 13. bis 15. Juli, wobei man es beim Jubiläumsabend am 14. Juli so richtig krachen lässt.