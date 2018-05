Rott.

Am Wochenende 25./26. August erfolgt erst der Startschuss in die Fußballsaison 2017/18. Beim Landesligisten SV Rott laufen aber jetzt schon die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit. Trainer Jürgen Lipka, der über elf Jahre am Regiepult der Rot-Weißen stand und mit ihnen den Durchmarsch von der Kreisliga A in die Mittelrheinliga schaffte, kehrt zur neuen Saison wieder zurück an den Tiergarten.